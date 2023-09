Migranti: la Slovacchia affronta un aumento dei flussi e sospetta l’Ungheria di voler influenzare le elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottolineatura fatta dal capo del governo non è causale: il Paese centroeuropeo è nel pieno di una campagna elettorale in vista del voto parlamentare anticipato del 30 settembre e il tema migratorio è al centro della discussione politica. Alcune forze politiche slovacche sostengono senza mezzi termini che l’indolenza delle autorità di polizia magiare nel contrasto all’immigrazione clandestina in direzione della Slovacchia sia deliberata e artefatta: il governo di Viktor Orban starebbe cercando di influenzare la campagna elettorale nel Paese vicino, allo scopo di avvantaggiare Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), guidata dal leader di opposizione Robert Fico, in testa ai sondaggi. A complicare il quadro c’è il fatto che l’esecutivo ungherese ha consentito il rilascio di almeno 1.400 trafficanti di esseri umani di nazionalità straniera senza assicurarsi però che queste persone lasciassero il territorio nazionale e scontassero il resto della pena detentiva nei rispettivi Paesi. Al di là di una vera o presunta intenzionalità malevola del governo, un recente articolo del portale magiaro “Telex” attribuisce la responsabilità dell’aumento dei flussi migratori dall’Ungheria alla Slovacchia al fatto che le forze dell’ordine magiare soffrono di carenze di personale e, pertanto, non sono in grado di contrastare in maniera efficace l’immigrazione clandestina. (Vap)