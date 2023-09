Italia-Montenegro: incontro tra presidente Milatovic e Unioncamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intensificare le relazioni commerciali tra Italia e Montenegro anche per accelerare l'ingresso del Paese – che da quasi 15 anni ha presentato domanda di adesione - nell'Unione europea. Lo ha proposto il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, nel corso del suo incontro con il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, nell'ambito della visita ufficiale in Italia. Milatovic – riferisce una nota – ha sottolineato che l'ingresso nella Ue per il suo Paese, che è già membro della Nato, potrebbe essere un fattore di traino per l'integrazione degli altri Paesi balcanici. Italia e Montenegro, ha aggiunto Milatovic, possono ulteriormente sviluppare e intensificare i rapporti esistenti. E a questo scopo, il presidente del Montenegro ha concordato con Unioncamere l'utilità di promuovere una visita delle imprese italiane nel suo Paese proprio per far conoscere le opportunità esistenti. Tre i settori economici sui quali Unioncamere, d'intesa con la Camera di commercio del Montenegro e in sinergia con il Forum delle Camere di commercio Adriatico-Ioniche, ha intenzione di avviare iniziative di internazionalizzazione delle imprese italiane nel Paese balcanico: energie rinnovabili, infrastrutture, turismo. Il 10 ottobre, intanto, ci sarà una nuova occasione di incontro e di scambio nel corso del Forum delle Camere di commercio dell'Adriatico e dello Ionio previsto a Budva, al cui vertice verrà eletto il vicepresidente di Unioncamere e presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini. (Com)