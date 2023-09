Regno Unito: ministra Affari economici Badenoch, non è il momento di tagliare i ponti con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Regno Unito non è il momento di "tagliare i ponti" con la Cina, soprattutto alla luce degli obiettivi climatici Net Zero. Lo ha affermato la ministra degli Affari economici e del commercio britannica, Kemi Badenoch, durante un tour di una fabbrica di auto Mini a Oxford, dove ha annunciato un investimento di 600 milioni di sterline per produrre solo auto elettriche entro il 2030. "Non si possono escludere i prodotti cinesi dall'ecosistema delle batterie", ha evidenziato la ministra. I commenti di Badenoch arrivano dopo che il primo ministro Rishi Sunak ha sostenuto che "parlare in modo franco e diretto" con la Cina sarebbe nell'interesse nazionale del Paese. (Rel)