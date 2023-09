Piemonte: assessore Casa, guardie contro le occupazioni delle case popolari in corso Racconigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è sotto controllo, la presenza costante di un numero ingente di maestranze e l’allestimento di una guardia diurna e notturna impedisce che possano esserci delle occupazioni. Lo ha affermato l’assessore alla Casa del Piemonte Chiara Caucino, rispondendo in Consiglio regionale all'interrogazione presentata da Daniele Valle (Pd) sulle case Atc occupate abusivamente di corso Racconigi a Torino. "Non sono presenti occupazioni permanenti di singoli alloggi, ma si ha piuttosto a che fare con l’uso transitorio di alcuni locali vuoti e, nella maggior parte dei casi, privi di ogni tipo di fornitura, da parte di soggetti non identificati", ha concluso Caucino.(Rpi)