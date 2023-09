Usa: presidente Camera ha chiesto alle commissioni di avviare procedura di impeachment contro Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha confermato di essere a favore dell’avvio della messa in stato di accusa del presidente Joe Biden, e di aver chiesto alle commissioni parlamentari di iniziare la procedura di impeachment. Parlando con i giornalisti al Congresso, il presidente repubblicano ha affermato che l’inchiesta sarà incentrata sui possibili benefici che Biden avrebbe avuto alla luce delle attività imprenditoriali del figlio Hunter. “Parliamo di abuso di potere e corruzione: tutte accuse che necessitano di ulteriori verifiche da parte della Camera dei rappresentanti: per questo motivo, ho chiesto alle commissioni competenti di avviare formalmente una procedura di impeachment nei confronti del presidente Joe Biden”, ha detto. (Was)