Veneto: assessore Istruzione, buona scuola a studenti e grazie al personale docente e amministrativo

- Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, ha voluto rivolgere un saluto agli studenti di ogni ordine e grado delle scuole regionali che domani torneranno a scuola. "Domani ci sarà un nuovo inizio, un nuovo avvio delle attività in quel meraviglioso luogo protetto che è la scuola. Agli studenti – ha dichiarato - tutti mando il mio personale augurio per l'inizio di un'ottima esperienza di vita, accompagnati dalle loro famiglie, che li seguiranno sin da questo primo momento. Per alcuni sarà il primo, primissimo giorno di scuola, per altri sarà un ritorno accanto ai compagni in una esperienza che andrà a costituire poi nella vita i ricordi più belli". "Rivolgo un particolare ringraziamento al personale docente, al personale amministrativo e a tutti coloro che permettono che ogni giorno la scuola sia il posto dove imparare e crescere –ha concluso l'assessore veneto -. Se le nostre scuole sono protette e hanno gli ottimi risultati che possiamo vantare in Veneto è merito dei nostri docenti. Troppe volte vengono scaricate su di loro responsabilità, che non appartengono loro e dovremmo trovare altrove. A loro, quindi, va tutto il nostro affetto e l'augurio di buon lavoro" (Rev)