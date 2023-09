Veneto: assessore Lavoro, avviato percorso di rilancio industriale per Riello Sistemi Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è svolto un incontro sul rilancio industriale della Riello Sistemi Spa al quale hanno partecipato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, l'Unità di Crisi Aziendali regionale, i rappresentanti sindacali e dei lavoratori, l'associazione datoriale e i rappresentanti dell'azienda. "L'incontro di oggi ha consentito alle parti e all'azienda di confrontarsi in sede istituzionale su diversi argomenti, dai principali elementi del piano industriale alle questioni riferite all'occupazione e agli ammortizzatori sociali, risolvendo alcuni dubbi e incomprensioni intercorse – ha raccontato l'assessore Donazzan -. La Regione, ha agevolato il confronto tra le parti e auspica che le successive fasi del processo siano frutto di condivisione di metodi e strumenti. Oggi è stato sottoscritto in sede regionale l'accordo per la Cigs per riorganizzazione che consentirà di supportare il processo di rilancio appena avviato e che già appare molto promettente. La Regione terrà monitorata la situazione, il tavolo si riunirà nuovamente tra un mese, il 12 ottobre". (Rev)