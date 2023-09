Tecnologia: Tim e Anci insieme per lo sviluppo delle Smart City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazi urbani più vivibili, sostenibili e sicuri, grazie a nuove tecnologie capaci anche di valorizzare il ricco patrimonio culturale ed artistico. Questo il modello di Smart City proposto oggi a Milano nel corso dell’evento “L’Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della Pubblica Amministrazione locale”, organizzato da Tim Enterprise con Anci con l’obiettivo di illustrare le ultime novità tecnologiche e le opportunità per i contesti urbani e territoriali a disposizione delle amministrazioni locali. “Oggi inauguriamo insieme ad Anci un ciclo di incontri in cui saranno protagonisti i ‘casi virtuosi’ delle amministrazioni, sempre più numerose, che hanno compreso il ruolo dell’innovazione per rendere le città più sostenibili, più sicure e più vivibili, migliorando quindi la vita dei loro abitanti e dei turisti". A dichiararlo Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer, Tim. "Alla capacità di ‘visione’ dei sindaci e degli amministratori - continua - offriamo la concretezza delle migliori tecnologie e delle competenze necessarie per accompagnare le città italiane nel percorso di trasformazione digitale, siamo già al fianco di numerose realtà che hanno scelto di diventare smart grazie alle soluzioni innovative che realizziamo”. Secondo le stime del Centro Studi Tim, infatti, al 2027 gli investimenti in soluzioni ICT per le città intelligenti cresceranno fino a circa 1,6 miliardi di euro, mentre a livello globale il totale della spesa in Smart City raggiungerà un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari. In particolare, nel periodo ’23-’27, le applicazioni Smart City basate su 5G, IoT e Intelligenza Artificiale in Italia contribuiranno a ridurre complessivamente di circa 6,5 miliardi di euro i costi del traffico cittadino e di oltre 400 milioni di euro quelli legati all’inquinamento urbano grazie a una migliore programmazione del trasporto, pubblico e privato, e dei flussi turistici. Le nuove tecnologie consentiranno inoltre una riduzione annuale di circa 650mila tonnellate di emissioni di co2, ad indirizzare l’industria del turismo e ad ottimizzare i servizi per i cittadini. Nel pratico, spiega Schiavo ai giornalisti prima dell’apertura dei lavori, “abbiamo messo in piedi la piattaforma di intelligenza artificiale più grande di questo Paese”, che è sostanzialmente un “mega cruscotto che consente ad un amministratore locale di monitorare tutte le cose che accadono nella città e prendere decisioni basate su dati e non su emozioni”. Questo, aggiunge, serve per risolvere quel problema “di raccogliere dati a velocità molto sostenuta, processarli e adottare decisioni in tempo reale”. (segue) (Com)