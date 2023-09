Sanità: Marrocco (FI), parole cancro e tumore siano associate a guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio dire grazie a tutti i medici che si occupano in prima linea dei problemi reali, soprattutto nell'ambito oncologico. Qui alla Camera dei deputati c'è una grande attenzione in questa legislatura rispetto alla precedente, che è stata magari travolta da altri eventi che tutti conosciamo. Dobbiamo accendere un faro su queste tematiche, come abbiamo fatto, ad esempio, con la legge sull'oblio oncologico per la prevenzione delle discriminazioni e per la tutela dei diritti dei malati oncologici". Lo ha dichiarato Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia nel corso della conferenza "Make sense", promossa dalla Società europea dei tumori testa collo con la partecipazione di Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, presso la sala stampa di Montecitorio. "Finalmente ci siamo soffermati a pensare da un altro punto di vista: la parola cancro, la parola tumore non devono essere più associate alla parola morte, ma alla parola guarigione. Ovviamente, dipende dalle varie neoplasie e dalla tempestività - ha aggiunto la parlamentare -. Questa iniziativa, nella quale si punta molto alla prevenzione, ha la finalità di portare a conoscenza il fatto che alcuni sintomi 'comuni' vanno approfonditi per cercare di intervenire in tempi rapidi e utili e non incorrere in problematiche maggiori. Ringrazio Aiocc (Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica) per il lavoro straordinario che fa e che farà in questi giorni, soprattutto dal 18 al 22 settembre con 'Make sense campaign', la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo. Mi auguro che questa tipologia di iniziative possa diventare strutturale. In questo possiamo fare la differenza anche noi deputati. Legiferiamo su tutto, ma se non mettiamo al centro il benessere dell'individuo è inutile legiferare su nulla".(Rin)