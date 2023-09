Colombia: Onu, produzione di coca sta raggiungendo livelli record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La potenziale produzione di coca in Colombia è aumentata del 24 per cento dal 2021. Lo afferma in uno studio l’Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine (Unodc), secondo cui le aree destinate a questa coltivazione sono aumentate del 13 per cento, soprattutto nelle zone di frontiera. Circa i due terzi delle coltivazioni di coca si trovano nelle province di Narino e Putumayo, al confine con l’Ecuador, e nella provincia di Norte de Santander, al confine con il Venezuela. Nella provincia di Putumayo, in particolare, c’è stato un aumento del 77 per cento. Il direttore regionale dell’Unodc, Candice Welsch, ha dichiarato che “desta preoccupazione” il fatto che ogni anno si registri un amento di produzione di coca nel Paese. La Colombia è il primo coltivatore di coca al mondo, seguita da Perù e Bolivia. (Mec)