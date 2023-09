Difesa: Scholz invoca nuovi negoziati sul disarmo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha invocato nuovi negoziati internazionali sul disarmo nucleare, a cui non dovrebbero partecipare esclusivamente Stati Uniti e Russia, ma anche Paesi come la Cina. “Sarebbe molto importante se vi fosse un altro tentativo di controllo degli armamenti”, ha affermato il capo del governo federale come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha poi sottolineato che diversi Stati si sono dotati di arsenali strategici. Con riguardo al programma nucleare dell'Iran, Scholz ha avvertito in merito alla sua pericolosità e ha osservato che, per tale motivo, si sta cercando di dissuadere la Repubblica islamica dal produrre uranio per le armi nucleari. “Si tratta di un compito importante”, secondo il cancelliere. In merito alla Corea del Nord, Scholz ha criticato che il leader del Paese, Kim Jong Un, accusando di lasciar morire di fame il suo popolo mentre sviluppa armi nucleari. Secondo il cancelliere, tali armamenti costituiscono una minaccia per l'esistenza dell'umanità. Pertanto, vi è “l'obbligo immediato” di fare tutto il possibile per garantire che queste armi non vengano mai utilizzate. Secondo Scholz, una guerra nucleare significherebbe infatti la fine di alcuni Paesi e, probabilmente, anche della vita umana sulla Terra. (Geb)