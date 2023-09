Legge Bilancio: Mulè (FI), maggioranza unita per aiutare chi è più indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Visto che la manovra che ci accingiamo a fare non sarà semplice per via della scarsa disponibilità di risorse, sono certo che la maturità di tutti i partiti ì maggioranza porterà a concentrare gli interventi dove c'è più necessità. Serve aiutare gli ultimi e gli indifesi; c'è un problema di salari bassi e su questo siamo tutti d'accordo, pertanto è lì che il governo deve concentrare gli sforzi, così come sulle pensioni minime, che alla luce dell'inflazione crescente, non consentono più a gente che non ha modo di produrre reddito, di sopravvivere con 600 euro". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a "Tagadà", su La7. Il parlamentare ha aggiunto: "La situazione di alcune fasce della popolazione italiana è drammatica, se non tragica, per questo nessuno pensa di mettere bandierine elettorali, ma a risolvere i problemi di chi non riesce ad arrivare a fine mese. Serve confermare il taglio del cuneo fiscale e detassare tredicesime e straordinari". (Rin)