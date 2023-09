Fvg: Ires su dati Istat, nel primo trimestre export in calo del 9,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un miliardo di euro in meno dalle vendite all’estero. A tanto ammonta il valore del calo dell’export fatto registrare dalle imprese del Friuli Venezia Giulia nel primo semestre del 2023, pari a un meno 9,7 per cento. Lo certifica oggi l’Ires Friuli Venezia Giulia, che ha rielaborato dati Istat. "Anche al netto della cantieristica navale, notoriamente caratterizzata da una forte variabilità - spiega il ricercatore dell’Ires Fvg, Alessandro Russo - la variazione si conferma comunque negativa, sebbene meno accentuata (-2,6 per cento)". Solo la Sicilia (-17,2 per cento), la Valle d’Aosta (-19,3) e la Sardegna (-24,3) presentano risultati peggiori. Tra le altre regioni del Nord Est si rilevano al contrario i risultati moderatamente positivi dell’Emilia Romagna (+2,8 per cento), del Veneto (+3,2) e del Trentino Alto Adige (+4,5). A livello nazionale la crescita è stata più sostenuta (+4,2 per cento) rispetto a quella del Nord Est nel suo complesso (+1,7 per cento). Sempre nel primo semestre 2023 si riscontra anche una notevole diminuzione del valore delle importazioni regionali, che fanno registrare un meno 9,2 per cento. L’avanzo commerciale è comunque diminuito del 10,5 per cento, passando da 4,2 a 3,8 miliardi di euro. (Frt)