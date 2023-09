Fvg: Ires su dati Istat, nel primo trimestre export in calo del 9,7 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello territoriale solo la provincia di Udine evidenzia una tenuta: il saldo rispetto al primo semestre 2022 è infatti anche qui negativo, ma solo per 1,2 milioni di euro. Gorizia presenta un passivo pesante, pari al -49,6 per cento, dovuto essenzialmente all’andamento delle vendite di navi e imbarcazioni. L’area giuliana e il pordenonese registrano flessioni più moderate (rispettivamente -11 per cento e -3,5 per cento). Oltre alla cantieristica navale si rilevano sensibili contrazioni anche delle esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo (-11,6 per cento, dato che comprende la siderurgia) e di quelle dei mobili (-9,9 per cento). Al contrario, tra i settori che presentano dinamiche positive ci sono quello dei macchinari e delle apparecchiature (+21,7 per cento), quello dei computer e degli apparecchi elettronici (+16,5 per cento) e quello dei prodotti alimentari e delle bevande (+9,1 per cento). (Frt)