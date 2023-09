Iss: Rojc (Pd), Brusaferro aveva numeri per restare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il professor Brusaferro ha dimostrato con la sua opera di essere una risorsa del Paese, di cui era e rimane a disposizione. Gli diamo un caloroso bentornato nella sua Università di Udine, dove porterà senz'altro un accresciuto bagaglio di autorevolezza e relazioni di alto livello. Ma sappiamo che, per competenze e prestigio, il rango che spetta a Brusaferro è nazionale e non solo". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in merito all'avvicendamento all'Istituto superiore di sanità (Iss). "Aveva tutti i numeri per essere confermato, anziché fatto accomodare fuori dall'Istituto superiore di sanità per far posto a una figura della stretta cerchia di Fd'I, bypassando pure il nome interno auspicato dal ministro della Salute. Il rispetto che abbiamo per lui ci chiede di tenerlo fuori da polemiche politiche, ma il rammarico resta", conclude. (Rin)