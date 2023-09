Ucraina: Zelensky, la Russia sta cercando di congelare il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe cercano di protrarre il conflitto, rendendolo parte della quotidianità. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videoconferenza a un incontro con gli studenti dell'Università di Leida, nei Paesi Bassi. Il video dell'intervento di Zelensky è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook. Secondo il capo dello Stato ucraino, la Russia vuole che "il genocidio diventi qualcosa che si svolge in sottofondo". "Vogliono congelare la guerra e trasformare eventi scioccanti in qualcosa di quotidiano", ha proseguito il presidente. Zelensky, che ha espresso l'opinione che il mondo non sia ancora abbastanza unito contro le azioni russe. Il presidente ha elogiato il contributo dei Paesi Bassi nell’aiutare l'Ucraina. "Il vostro contributo ci aiuta a unire il mondo in nome di valori comuni. Questo rende la nostra difesa più forte", ha concluso Zelensky. (Kiu)