Sicurezza: Sardone, Sala non chieda altri autovelox, non servono altri "bancomat"

- Sala "si preoccupi di mettere in sicurezza le ciclabili killer che ha sparso per Milano, anziché chiedere nuovi autovelox. Milano è la capitale delle multe, specie per quelle prodotte dalle telecamere anti-velocità, dunque non c'è bisogno di altri "bancomat" in città". Ad affermarlo in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega. Usare le disgrazie per fare cassa sulla pelle dei cittadini è assurdo, oltre che irrispettoso. Tutti sanno che questi incidenti, purtroppo anche mortali, non avvengono a causa delle elevate velocità" aggiunge Sardone. "Ricordo infine al sindaco che a Milano la velocità media non supera i 20 km/h, quindi la sua richiesta è assolutamente priva di fondamento", ha concluso.(Com)