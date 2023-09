Speciale infrastrutture: Veneto, vicepresidente, avviati incontri con aziende del Trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Regione Veneto e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, ha avviato a Padova il primo di sette incontri con le aziende del trasporto pubblico locale. Alla riunione hanno partecipato il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, e i vertici di Busitalia. "Avviamo un pacchetto di incontri che nascono con l'obiettivo di affrontare nel dettaglio le specificità di ogni bacino territoriale - ha spiegato la vicepresidente - per poi individuare le migliori soluzioni da promuovere a livello locale e nazionale. Sono momenti per ascoltare ed entrare nel merito delle partite che interessano le aziende del Trasporto Pubblico Locale e i rispettivi enti di governo, al fine di avere contezza diretta della situazione di ciascun bacino a livello provinciale. E sono l'occasione per studiare misure di efficientamento aggiuntive del sistema, tra cui l'integrazione tra ferro e gomma, per rendere il sistema del Tpl veneto, che già è tra i migliori a livello nazionale, ancora più performante". "Il trasporto pubblico locale – ha aggiunto De Berti - ha un ruolo strategico, ed è per questo che ritengo importante avviare questi tavoli di confronto in cui approfondire i temi dei finanziamenti complessivamente assegnati e in corso di assegnazione, le possibili misure di efficientamento del servizio, la manovra tariffaria, una verifica dello stato di evasione e del sistema sanzionatorio, la problematica della carenza di autisti". "Si tratta di incontri di approfondimento tecnico con le aziende di trasporto del ferro, della gomma e dell'acqua. Sulla base degli esiti di questi incontri sarà studiato un pacchetto di proposte di intervento a sostegno del settore. Inoltre sarà l'occasione per iniziare a ragionare sul riordino normativo a cui la Regione del Veneto sta lavorando riguardo alla governance del Tpl in attuazione al Piano Regionale dei Trasporti" ha concluso. (Rev)