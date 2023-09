Speciale infrastrutture: Venezia, presentati primi quattro autobus a idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Favaro sono stati presentati i primi quattro autobus ad idrogeno - lunghi dodici metri e prodotti da Solaris - che andranno ad accrescere l'insieme dei mezzi di Avm/Actv che si occupano del trasporto urbano ed extraurbano. "Credo fortemente nell'idrogeno quale fonte energetica del futuro", ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. "Siamo - ha aggiunto - tra i primi in Italia ad aver investito con coraggio su questa tecnologia, dialogando con Eni per l'apertura della stazione di rifornimento in Via Orlanda, ed ora con questo forte intervento pubblico che vedrà l'arrivo in città di 90 autobus idrogeno. Un esempio del fare le cose con coraggio e in tempi rapidi. Un segno tangibile e concreto della volontà di presentare Venezia come la Capitale mondiale della Sostenibilità, parte di quel processo tecnologico che su cui Venezia crede ed investe, con l'obiettivo di dare una prospettiva di futuro e di lavoro. Con la tecnologia e la scienza possiamo guardare insieme al futuro delle nuove generazioni. Non parliamo solo di transizione energetica, ma la realizziamo concretamente, con la tutela e la salvaguardia ambientale, sociale ed economica. La più antica città del futuro si mette a disposizione delle altre amministrazioni che potranno guardare a quanto stiamo facendo". "La circolazione di mezzi nuovi elettrici o a idrogeno per le strade del nostro territorio è un messaggio inequivocabile di come questa Amministrazione sia impegnata per innalzare il livello di sicurezza e di qualità della vita dei cittadini – gli ha fatto eco l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso - La volontà è quella di proseguire nel rinnovo della flotta cogliendo le opportunità che finanziamenti comunitari, nazionali e regionali sapranno offrirci". Due autobus sono stati finanziati dal Comune con il programma React-Eu, mentre i restanti in parte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dei fondi complementari al Pnrr con 1.129.500 euro, a cui si è aggiunto un investimento di 125.500 euro da parte di Avm. (Rev)