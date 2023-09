Speciale infrastrutture: Marocco, le vittime del sisma sono oltre 2.600, si continua a scavare tra le macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a salire il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito le regioni centrali del Marocco lo scorso 8 settembre, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Secondo l’ultimo bilancio diffuso dal ministero dell’Interno, 2.681 persone hanno finora perso la vita, mentre i feriti sono 2.501. La sola provincia di Al Haouz, la più colpita, ha registrato 1.591 vittime. Le altre aree più colpite sono quelle di Taroudant, con 764 vittime, e Chichaoua, con 202. Nel frattempo, continuano senza sosta le ricerche di eventuali sopravvissuti al sisma e in alcuni villaggi di montagna, dove è più difficile l’accesso dei soccorsi, si scava ormai a mani nude. Come riferito dalle autorità del Regno, i soccorsi sono resi difficili dai danni alle infrastrutture in alcune zone rurali di montagna colpite dal violento sisma, tra cui le località di Tafeghaghte e Moulay Brahim. Tra le vittime figurano anche quattro cittadini francesi, come confermato dal ministero degli Esteri di Parigi. Secondo l’ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il Mediterraneo orientale, sono più di 300 mila le persone colpite dal sisma a Marrakech e nelle aree circostanti. (Mar)