Speciale infrastrutture: Ferrante, bene aggiudicazione lavori per vasca colmata al porto di Brindisi

- Il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, esprime "grande soddisfazione per l'intervenuta aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento di completamento della vasca di colmata nell'ambito del porto di Brindisi. Grazie alla fattiva cooperazione con il commissario di governo, Patroni Griffi - continua Ferrante in una nota -, si sta procedendo con celerità verso l'ampliamento di un hub portuale strategico del nostro Mezzogiorno; opera che, insieme alla delegazione pugliese guidata dall'onorevole D'Attis, seguo attentamente sin dal mio insediamento al Mit. Il governo del fare, con l'essenziale contributo pragmatico di Forza Italia, lascia alle spalle i veti ideologici che, per troppi anni, hanno frenato lo sviluppo del Paese e prosegue all'insegna della modernizzazione dei suoi principali asset infrastrutturali". (Com)