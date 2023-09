Speciale infrastrutture: G20, von der Leyen, abbiamo nuovo approccio su investimenti per grandi infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Partnership per gli investimenti e le infrastrutture globali (Pgii) ha contribuito a creare un nuovo approccio. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una sessione di lavoro del G20. “Sono passati due anni da quanto abbiamo lanciato la Partnership. Una visione congiunta delle principali economie mondiali, per investire nelle infrastrutture di cui i Paesi a basso e medio reddito hanno bisogno. Due anni dopo, altri due progetti su larga scala vedono la luce”, ha dichiarato von der Leyen. Il primo progetto, ha spiegato la presidente della Commissione europea, riguarda il collegamento più diretto tra India, Golfo arabico ed Europa. “Un collegamento ferroviario faciliterà gli scambi tra India ed Europa, che saranno più veloci del 40 per cento. Un cavo elettrico e un gasdotto per l’idrogeno pulito potrà promuovere lo scambio di energia pulita tra Asia, Medio Oriente ed Europa e un cavo per la connessione ad alta velocità collegherà alcuni dei più innovativi ecosistemi digitali al mondo, creando opportunità di affari. Si tratta di collegamenti all’avanguardia per il mondo di domani, di un ponte verde e digitale tra continenti e civiltà”, ha dichiarato von der Leyen. (Beb)