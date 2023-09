Fvg: Ires su dati Istat, nel primo trimestre export in calo del 9,7 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello di destinazioni geografiche dell’export regionale, l’analisi dell’Ires evidenzia delle flessioni in corrispondenza dei principali partner commerciali. In particolare, le esportazioni verso la Germania sono diminuite del 7,7 per cento e quelle negli Stati Uniti del 44,3 per cento, andamento quest’ultimo che appare connesso al settore della cantieristica navale. Diminuiscono le esportazioni anche verso la Francia (-15,8 per cento) e l’Austria (-21,1 per cento), così come diminuisce il valore delle vendite in Polonia (-23,8 per cento), soprattutto a causa della dinamica negativa dell’export di prodotti siderurgici. In calo anche le esportazioni in Qatar (-4,9 per cento), che comunque si posiziona al quarto posto tra i mercati di sbocco, grazie alla cantieristica navale e alla vendita di armi e munizioni. (Frt)