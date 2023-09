Milano: intitolata al Beato Carlo Acutis la “Casa dello studente” al quartiere Stadera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata intitolata al beato Carlo Acutis la "Casa dello Studente", 36 appartamenti composti da 76 camere per un totale di 110 posti letto a canone mensile medio di 350 euro, di proprietà di Aler Milano realizzata in via Barrilli, nel cuore del quartiere Stadera. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; della mamma di Carlo Acutis, Antonia Salzano Acutis; dell'Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini; del prefetto di Milano, Renato Saccone, oltre al presidente e al direttore generale di Aler Milano Angelo Sala e Domenico Ippolito. Lo Studentato di via Barrili a Milano, dove soggiornano circa 110 giovani universitari di 30 nazionalità, sorge in un quartiere che è in fase di riscatto e di rigenerazione urbana. Strutture come queste aiutano a riqualificare quartieri e aree degradate o abbandonate per riappropriarsi degli spazi e migliorare la vita dei suoi abitanti. Questo progetto ben si sposa con la figura beato Carlo Acutis, un giovane sempre dalla parte dei più bisognosi. "Carlo - ha detto Fontana - è un ragazzo che ha saputo dare un senso al suo spirito religioso e che ha saputo aiutare tanti ragazzi. Esempi come questo devono essere guardati con attenzione e interesse da parte di tutti. Oltretutto la riqualificazione di questo quartiere è un bell'esempio di come devono avvenire gli interventi di rigenerazione urbana evitando dunque gli errori del passato che hanno portato a zone ghetto. Dobbiamo pensare sempre più a un mix abitativo per creare le condizioni migliori per una proficua convivenza". In via Barrilli "convivono" uno studentato e una Rsa. "Mettere insieme categorie di donne e uomini - ha aggiunto Fontana - che possono vivere serenamente insieme. Sono iniziative che vanno nella direzione di creare città a misura di tutti indipendentemente dall'estrazione sociale. Per questo, come Regione, stiamo lavorando tanto per moltiplicate iniziative di questo tipo". (segue) (Com)