Milano: intitolata al Beato Carlo Acutis la “Casa dello studente” al quartiere Stadera (2)

- Inaugurata nel 2005, dopo alcuni problemi di gestione, la Casa ha riaperto il 1° settembre 2022 grazie alla volontà di Aler, in collaborazione con la Cooperativa "Quadrifoglio SC Onlus" di Pinerolo e la società "Estate To Rent". L'attenzione, dopo l'emergenza Covid, è rivolta agli studenti, in prevalenza internazionali provenienti da oltre 30 nazioni, con una struttura all'avanguardia e dotata di tutti i confort. "Aler Milano - ha spiegato il presidente Angelo Sala - è oggi uno dei player più importanti nel panorama dell'offerta abitativa agevolata dedicata al mondo universitario. La proposta di Aler conta più di mille posti letto nella città di Milano, grazie alla presenza di strutture interamente dedicate agli studenti, Residenza Stadera - oggi Beato Carlo Acutis - Residenza Ripamonti e Campus Martinitt. Insieme a queste strutture, l'Azienda ha avviato anche la misura innovativa dello 'Studentato diffuso' che consiste nell'assegnazione di unità immobiliari dislocate in diverse zone della città, mediante bandi a società/soggetti del terzo settore che si impegnano gestire l'accoglienza degli studenti". Gli spazi comuni sono completamente rinnovati con quattro aule studio, una sala cinema, una sala fitness, un'area break, un solarium attrezzato, una grande lavanderia e un ampio posteggio videosorvegliato per biciclette e monopattini. Le aree in condivisione sono il fulcro portante della struttura per consentire l'interazione tra gli ospiti, sul modello degli student housing internazionali. Lo studentato è stato completamente cablato con fibra ottica per offrire un servizio internet ultraveloce di ultima generazione. (Com)