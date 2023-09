Latina: ordigni bellici ritrovati in mare a Gaeta, esplosioni controllate al largo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica scorsa un bagnante intento in attività di snorkeling aveva segnalato la presenza di due presunti ordigni bellici a circa 100 m dalla costa della spiaggia di Sant'Agostino a Gaeta su un fondale di 2 metri. La Guardia costiera di Gaeta, in coordinamento con agenti della Polizia e l'amministrazione comunale hanno interdetto la frequentazione della zona interessata dai rischi di esplosione. Questa mattina la Guardia Costiera ha quindi vigilato e garantito il cordone di sicurezza necessario al Nucleo sminamento difesa anti mezzi insidiosi di Napoli che, dopo aver reso inerti i residuati bellici, li ha trasportati in una zona di mare aperto dove ha potuto farli brillare in completa sicurezza. la spiaggia, quindi, è tornata fruibile.(Rer)