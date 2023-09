Speciale energia: Kazakhstan, produzione giacimento di Karachaganak in calo di nove volte ieri a causa di riparazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di condensati di petrolio e gas nel giacimento di Karachaganak, nel nord-ovest del Kazakhstan, è scesa di nove volte nella giornata di ieri, 11 settembre, attestandosi a 3.300 tonnellate, a causa di lavori di riparazione che andranno avanti fino al 15 settembre. Lo ha reso noto il servizio stampa del ministero dell'Energia di Astana. In particolare, la chiusura completa dell'unità integrata di trattamento del gas (Ukpg-3) si è combinata con quella per riparazioni dell'impianto russo di trattamento del gas di Orenburg, rifornito di gas naturale da Karachaganak. Il giacimento esporta petrolio principalmente attraverso il Caspian Pipeline Consortium (Cpc) e, dal febbraio di quest'anno, rifornisce la Germania attraverso l'oleodotto Druzhba. Secondo i dati forniti, nella giornata dell'11 settembre la produzione totale di petrolio e gas in Kazakhstan è diminuita del 12 per cento, attestandosi a 213.800 tonnellate. Per il 2023 la produzione del giacimento di Karachaganak è prevista a 12,2 milioni di tonnellate, l'8 per cento in più rispetto allo scorso anno. (Res)