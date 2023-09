Speciale energia: Moldova, presidente Sandu, la Russia non può più ricattarci con la chiusura del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova è pronta per la stagione invernale. Lo ha assicurato la presidente moldava Maia Sandu, secondo cui Energocom (società statale per l'energia elettrica della Moldova), fa scorte affinché i cittadini abbiano la sicurezza di gas naturale a prezzi ragionevoli in inverno. "Sono convinta che la Federazione Russa non potrà più ricattare la Moldova dal punto di vista energetico e se Gazprom insisterà nel farci pagare debiti inesistenti, Chisinau difenderà la propria posizione davanti ai tribunali internazionali", ha detto il capo dello stato a “Pro TV Chisinau”. Sandu ha aggiunto che per quanto riguarda il gas naturale, la Moldova non può più essere ricattata dalla Russia, attraverso la società russa Gazprom, poiché ora esistono le infrastrutture e i meccanismi necessari per acquistare il gas sul mercato internazionale. (Rob)