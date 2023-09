Ucraina: Scholz smorza le aspettative di una pace rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha smorzato le aspettative di una pace rapida per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Il capo del governo federale si è espresso all'incontro “L'audacia della pace”, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Berlino. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha dichiarato che è possibile riunire al tavolo delle trattative Stati importanti al fine di collaborare a promuovere i principi di soluzione pacifica per il conflitto nell'ex repubblica sovietica. Tuttavia, come evidenziato da Scholz, “ciò richiede impegno e tempo, tempo che in realtà non abbiamo perché la Russia continua a bombardare, torturare e uccidere in Ucraina”. Secondo il cancelliere, la base per la pace è “la consapevolezza da parte delle autorità russe che si tratta anche di ritirare le truppe” dal Paese. I negoziati seguiranno. Al riguardo, Scholz si detto “sicuro” che il governo ucraino prenderà parte alle trattative di pace. (Geb)