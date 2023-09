Mali: coalizione tuareg conquista Bourem nella regione di Gao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tuareg riuniti nel Coordinamento dei movimenti Azawad (Cma) hanno dichiarato di essere "in tempo di guerra" con la giunta militare oggi al potere a Bamako. In un comunicato diffuso sui social nella tarda serata di ieri, il Cma invita “tutti gli abitanti dell'Azawad" - nome con cui i tuareg individuano una parte della regione settentrionale da loro rivendicata - "a scendere in campo per contribuire allo sforzo bellico con l'obiettivo di difendere e proteggere la patria e riprendere così il controllo dell'intero territorio nazionale azawadiano”. Il Cma invita quindi i civili a stare lontani dalle posizioni dei “terroristi Fama/Wagner (le Forze armate maliane coadiuvate dal gruppo mercenario russo)”, si legge nella dichiarazione, firmata ”Esercito nazionale azawadiano”. Il Cma si guarda bene dal parlare di una dichiarazione di guerra da parte sua, ma si riferisce ad una “risposta di legittima difesa” a quella che definisce “un'aggressione” dell’esercito nazionale maliano e dei mercenari Wagner. (segue) (Res)