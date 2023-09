Mali: coalizione tuareg conquista Bourem nella regione di Gao (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di gruppi tuareg accusa la giunta di Bamako di aver ingaggiato una guerra contro di loro con il sostegno dei mercenari russi Wagner. I combattenti si sono organizzati come detto a dicembre dello scorso anno nel Quadro strategico permanente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo (Csp-Psd), una coalizione nata con il dichiarato obiettivo di difendere il territorio - in particolare il Mali settentrionale e centrale - dalla crescente minaccia jihadista, incarnata dai gruppi affiliati allo Stato islamico e ad al Qaeda che sono impegnati da tempo a spartirsi le zone del Paese rimaste scoperte dopo il ritiro delle forze internazionali voluto dalla giunta golpista, completato a giugno del 2022. Da allora, nel giro di un anno, Stato islamico e al Qaeda hanno riconquistato porzioni importanti di territorio a suon di attacchi contro civili e militari, spingendo la coalizione tuareg a posizionarsi in modo deciso su questo fronte. (segue) (Res)