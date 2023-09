Mali: coalizione tuareg conquista Bourem nella regione di Gao (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmatari dell'accordo di pace di Algeri siglato nel 2015 con l'allora governo civile maliano, i leader tuareg si sono tuttavia progressivamente allontanati dalla giunta militare salita al potere con il doppio colpo di Stato nel 2020 e 2021, denunciando la volontà dei militari di protrarsi al governo e contestando apertamente l'accordo di collaborazione concluso con i Wagner. In un comunicato pubblicato domenica scorsa, il Csp accusa la giunta di ripetute violazioni del cessate il fuoco concordato nel 2014 e dell'accordo di Algeri dell'anno successivo, e dichiara di "adottare, d'ora in poi, tutte le misure di legittima difesa contro le forze di questa giunta sull'intero territorio dell'Azawad", nome con cui i tuareg identificano parte della regione settentrionale, da loro rivendicata. Secondo i tuareg, la giunta “adduce come pretesto la decisione di far ritirare" la Missione delle Nazioni Unite (Minusma) per rioccupare zone il cui controllo dovrebbe - in base agli accordi - ritornare nelle mani dei gruppi armati. Il Csp-Psd "non ha mai chiesto a Minusma di ritirarsi dalle basi installate sulle zone poste sotto il suo controllo", si legge nel documento, in cui si precisa che il loro ritiro ha "dato campo libero" al "gruppo terroristico dei Wagner", a tutti gli effetti partner delle Forze armate maliane, di far uso di "installazioni strategiche costruite a spese delle Nazioni Unite e di Paesi membri che hanno classificato i Wagner sulla lista nera delle organizzazioni terroristiche". (segue) (Res)