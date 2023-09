Mali: coalizione tuareg conquista Bourem nella regione di Gao (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore, le autorità di Gao e Timbuctù hanno decretato l'imposizione di un coprifuoco notturno, dalle 20 alle 6 del mattino, come misura di sicurezza a fronte dell'escalation di attacchi armati nella regione. Nella regione di Gao, oltre al coprifuoco notturno, il governatore militare Moussa Traoré ha vietato la circolazione nella zona di veicoli Land Cruiser, di frequente usati dai jihadisti per effettuare sanguinosi attacchi armati. Timbuctù è stata conquistata dai jihadisti del Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim), affiliato ad al Qaeda a fine agosto, dopo che il comandante dello Jnim per la regione, Talha Abou Hind, ha dichiarato “guerra totale” allo Stato maliano. I miliziani dello Jnim hanno imposto un blocco alla città e hanno di fatto "sequestrato" gli abitanti, vietando inoltre l’ingresso in città - considerata la "perla del deserto" saheliana - ai camion merci provenienti dall’Algeria, dalla Mauritania e dalla regione meridionale maliana di Mema. Ieri, inoltre, due razzi sono stati lanciati verso l'aeroporto della città mentre stava per atterrare un volo della compagnia di bandiera SkyMali. Oltre a Timbuctù, i miliziani dello Jnim hanno preso di mira nelle ultime settimane anche la città di Ber, approfittando in questo caso del ritiro dei caschi blu Minusma dalla base militare locale, sollevando forti preoccupazioni per le successive fasi di ritiro in programma. La scorsa settimana il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim), affiliato ad al Qaeda, ha rivendicato un duplice attentato, colpendo prima un traghetto passeggeri sul fiume Niger, poi una postazione dell'esercito usata dalle forze Wagner a Bamba, nella regione centrale di Gao, che ha provocato almeno 110 morti e costretto le autorità a chiudere l'aeroporto di Gao, ugualmente coinvolto nell'azione jihadista. (Res)