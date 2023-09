Marocco: Algeria, Rabat ha rifiutato nostro aiuto dopo sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco non ha accettato l’aiuto offerto dall’Algeria in seguito al devastante terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito le regioni centrali del Marocco lo scorso 8 settembre, causando quasi 3 mila morti. Lo ha riferito il ministero degli Affari esteri dell’Algeria in un comunicato. Secondo il ministero, il consolato generale dell’Algeria in Marocco avrebbe informato le autorità di Rabat della possibilità di noleggiare tre grandi aerei dedicati al trasporto di aiuti umanitari in conformità con le necessità del Regno.(Ala)