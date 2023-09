Egitto: le autorità accelerano i preparativi in vista dell’arrivo del ciclone “Daniel”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo locale dell’Egitto, Hisham Amna, ha chiesto ai vari governatorati del Paese di accelerare i preparativi per far fronte all’arrivo del ciclone sub-tropicale “Daniel”, che negli ultimi due giorni ha devastato parte della Libia orientale. Nelle prossime 48 ore, infatti, sono previsti maltempo, tempeste di sabbia e precipitazioni. Fonti locali hanno riferito ad “Agenzia Nova” che ad Alessandria i preparativi sono stati elevati al massimo livello, per arginare l’impatto delle piogge e garantire la circolazione automobilistica su tutte le strade della città. Nella città di Matrouth la sala operativa principale del governatorato di Marsa-Matrouth sta supervisionando i preparativi, in particolare per la rimozione di eventuali accumuli di acqua piovana. (Cae)