Santanchè: Appendino (M5s), assurdo che resti ministra con placet "Pilato" Meloni

- "Anche oggi dagli organi di stampa emergono nuovi particolari agghiaccianti sull'operato da imprenditrice di Daniela Santanchè. Al di là delle questioni giudiziarie su cui verrà fatta chiarezza da chi di dovere e non dal Parlamento, restano le testimonianze dei lavoratori messi in cassa integrazione a zero ore a loro insaputa e il gravissimo conflitto di interessi sulle concessioni balneari ad affossare completamente la sua credibilità come ministra". Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino. "La sua informativa al Senato di due mesi fa è stata solo una recita infarcita di menzogne: venga a riferire alla Camera con delle risposte concrete - continua la parlamentare del M5s -. E' assurdo che Santanchè resti a ricoprire quel ruolo con il placet della 'Ponzio Pilato' Giorgia Meloni". (Com)