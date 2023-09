Ucraina-Russia: Scholz, non è vero che Usa e Regno Unito abbiano fatto fallire un accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è stato alcun accordo di pace tra Ucraina e Russia nella primavera del 2022, poco dopo l'inizio della guerra tra i due Paesi, fatto fallire dagli Stati Uniti o dal Regno Unito. È quanto ha dichiarato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante l'intervento che ha tenuto oggi all'incontro “L'audacia della pace”, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Berlino. In particolare, il capo del governo federale ha respinto come false le “narrazioni” sull'intesa tra Kiev e Mosca per porre fine alle ostilità, evidenziando come “non è vero” che un accordo è stato fatto fallire da Washington o da Londra. Secondo Scholz, i belligeranti hanno condotto trattative, “ma tutto ciò che sarebbe stato possibile come intesa è stato rovinato” dal presidente russo, Vladimir Putin. Il cancelliere tedesco ha sottolineato che il titolare del Cremlino ha, infatti, sfruttato il tempo dei colloqui per accerchiare l'Ucraina con le sue truppe “dopo il fallito attacco” contro Kiev e per continuare l'offensiva sul fronte orientale dell'ex repubblica sovietica. (Geb)