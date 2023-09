Russia: Putin, invasioni dell’Urss in Ungheria e Cecoslovacchia furono un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le invasioni delle truppe sovietiche dell’Urss in Ungheria e in Cecoslovacchia, nel 1956 e nel 1968, sono state frutto di una “politica errata”, che ha portato solo “tensioni”. Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”, durante la seduta plenaria del Forum economico orientale in corso a Vladivostok. "Abbiamo riconosciuto molto tempo fa che questa parte della politica dell'Unione Sovietica era errata e che portava solo a tensioni. In politica estera non si può fare nulla che sia in chiaro conflitto con gli interessi degli altri popoli”, ha dichiarato Putin, commentando un’osservazione secondo cui un certo numero di Paesi ritengono che durante l’era sovietica la Russia si sia comportata da colonialista. Il presidente russo ha poi osservato che i principali Paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti, stanno ora commettendo lo stesso tipo di errore dei sovietici. (Rum)