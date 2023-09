Veneto: 58 nuovi assistenti amministrativi in uffici giudiziari, Nordio “modello vincente che replicheremo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono servizio da oggi 58 nuovi assistenti amministrativi presso gli uffici giudiziari veneti selezionati grazie al Protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 30 giugno a Venezia dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Lo riferisce il ministero della Giustizia in una nota, spiegando che, in base a tale accordo, primo in Italia fra ministero ed Enti locali, per colmare la carenza di personale via Arenula ha attinto alle graduatorie dei concorsi regionali per selezionare assistenti amministrativi disponibili fin da subito a prendere servizio. "A distanza di soli settanta giorni dalla firma del Protocollo con il presidente Zaia – ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio – siamo riusciti, insieme alla regione Veneto, a far prendere servizio ai primi assistenti amministrativi. È un segnale importante che dimostra come dal dialogo fra ministero e Enti locali si possano generare best practice preziose ed efficienti che stiamo replicando anche con altre istituzioni locali”. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è valorizzare al massimo il pubblico impiego presso gli uffici giudiziari, rendendo possibile la scelta dei candidati di lavorare presso sedi territoriali vicine alla propria residenza”. “È un fatto di buon senso, che garantisce stabilità e continuità lavorativa, in linea con il programma intrapreso dal ministero", ha concluso. (segue) (Rin)