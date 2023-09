Caivano: Zaratti (Avs), domani al qt Camera Piantedosi su mercato illegale armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quali sono i dati in possesso del ministro sul traffico illegale di armi che si svolge on line e nelle piazze reali”. È quanto chiede di sapere una interrogazione al ministro dell’Interno, che risponderà domani durante il question time della Camera, presentata dal capogruppo in commissione Affari costituzionali di Alleanza verdi e sinistra, Filiberto Zaratti. “L’interrogazione nasce dai recenti fatti accaduti a Caivano”, spiega Zaratti, “dopo lo stupro di due ragazzine, il blitz dello scorso 5 settembre con 400 agenti delle Forze dell’ordine, un intervento annunciato che non ha portato nessun effetto oltre il sequestro di qualche arma, droga e contanti che per una piazza di spaccio sono spiccioli, al quale è seguita la sfida camorrista, la ‘stesa’, una sparatoria all’impazzata con mitra e pistole. Il decreto del governo dello scorso 7 settembre si concentra sulle misure repressive: ma noi vogliamo essere a fianco di don Patriciello, chiedendo giustizia, lavoro, istruzione, servizi e sicurezza e un controllo del mercato illegale delle armi: bastano un paio di click e 500 euro per comprare Kalashnikov AK-47, fucile, granate, una pistola. Sentiremo quello che ha da dire merito Piantedosi”. (Rin)