Cultura: "Rome, the eternal city", mostra sui musei capitolini per prima volta in Giappone

- Sarà inaugurata venerdì 15 settembre la mostra "Rome, the eternal city: Masterpieces from the Capitoline Museums' Collections" dedicata ai capolavori dei Musei Capitolini, al Tokyo Metropolitan Art Museum, il museo più visitato del Giappone. Dal 16 settembre al 10 dicembre 2023 a Tokyo e dal 5 gennaio al 10 marzo 2024 al Fukuoka Art Museum, saranno esposte, per la prima volta in Giappone, circa settanta opere tra sculture, dipinti, monete e litografie provenienti dai Musei Civici di Roma Capitale, che rappresentano la storia e l'arte di Roma, Città eterna, dall'epoca della fondazione fino all'età moderna. La mostra nasce da un progetto scientifico a cura del Sovrintendente Capitolino Claudio Parisi Presicce e di Masue Kato dell'Università Rikkyo di Tokyo, ed è frutto di una collaborazione tra Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e The Mainichi Newspapers, il Tokyo Metropolitan Art Museum, il Fukuoka Art Museum, organizzatori della mostra. (segue) (Com)