Cultura: "Rome, the eternal city", mostra sui musei capitolini per prima volta in Giappone (2)

L'esposizione è stata ideata come un tour alla scoperta della bellezza bimillenaria della Città eterna. Partendo dal mito della fondazione si passa per l'epoca gloriosa dell'antica Roma e il periodo d'oro del Rinascimento e del Barocco, arrivando fino al XVII secolo e oltre, quando la città divenne la meta più ambita di molti artisti internazionali, luogo privilegiato del "Grand Tour". Come testimonianza simbolica dell'amicizia fra le due capitali, gemellate dal 1996, e dello storico rapporto tra i Musei Capitolini e il Giappone, saranno presentate per la prima volta nel Paese la statua della Venere Capitolina, icona della scultura classica (solo per la sede di Tokyo), e il San Giovanni Battista di Caravaggio, capolavoro della pittura moderna (solo per la sede di Fukuoka).