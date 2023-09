Cultura: "Rome, the eternal city", mostra sui musei capitolini per prima volta in Giappone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esposizione comprende alcune delle opere più significative delle collezioni capitoline: un esemplare in bronzo della celebre Lupa, simbolo della città, oggi esposta all'ingresso del Palazzo Senatorio e calchi in gesso, a grandezza naturale, dei frammenti della statua colossale dell'imperatore Costantino, la cui sola testa misura 1,8 metri. Entrambe le opere furono donate ai cittadini romani da Sisto IV nel 1471 e costituiscono parte del nucleo fondativo dei Musei Capitolini. Esposta anche una significativa selezione di ritratti di imperatori romani della Collezione del cardinale Alessandro Albani, e ancora opere pittoriche della Pinacoteca Capitolina e del Museo di Roma di Palazzo Braschi, da Tintoretto e Caravaggio, fino agli artisti dell'Ottocento. (segue) (Com)