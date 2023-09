Cultura: "Rome, the eternal city", mostra sui musei capitolini per prima volta in Giappone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia dei Musei Capitolini - dalla donazione di Sisto IV al progetto di Michelangelo per la piazza e il complesso museale, all'incremento delle collezioni a opera di Clemente XII con l'acquisto della collezione Albani, fino all'istituzione della Pinacoteca per volontà di Benedetto XIV con le collezioni Sacchetti e Pio di Savoia - è ripercorsa attraverso opere esemplificative nelle varie sezioni della mostra. Una sezione speciale è dedicata al rapporto esclusivo che nel corso dei secoli si è consolidato tra i Musei Capitolini e il Giappone: il 2023 è, infatti, il 150mo anniversario dell'importante missione Iwakura – dal nome dell'ambasciatore che la presiedeva - inviata dal Governo di Meiji, negli Stati Uniti e in Europa, con l'intento di raccogliere informazioni sugli usi e le istituzioni dei Paesi occidentali. In Italia, l'ambasceria visitò Venezia, Firenze, Napoli e Roma, dove ebbe modo di ammirare i Musei Capitolini. L'esperienza influenzò molto la politica museale e l'educazione artistica del paese nipponico, tanto che nel 1876 fu istituita la Scuola tecnica di Belle Arti di Tokyo, prima scuola d'arte del Giappone. La mostra rappresenta una preziosa occasione per i visitatori giapponesi di ammirare un'ampia selezione delle collezioni dei Musei Civici romani frequentati dai turisti di tutto il mondo. (Com)