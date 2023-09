Sardegna: incidente di viale Marconi a Cagliari, oggi e domani i funerali delle 4 giovani vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in programma per oggi e domani i funerali dei quattro giovani rimasti uccisi nell'incidente stradale di domenica scorsa in viale Marconi a Cagliari. Oggi alle 16 nel cimitero di San Michele a Cagliari il rito funebre per la 19enne di Selargius Najibe Lavinia Zaher e sempre oggi alla stessa ora nella parrocchia di San Pietro ad Assemini sarà celebrato il funerale di Alessandro Francesco Sanna, 19 anni. Domani alle 16 nella parrocchia di Sant'Elia a Cagliari l'addio a Giorgia Banchero, 24 anni, mentre un'ora dopo nel cimitero di San Michele l'ultimo saluto a Simone Picci, 20 anni. La Polizia Locale di Cagliari, intanto, lavora per ricostruire le cause dell'incidente. Decisive, con ogni probabilità, saranno le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze dei due giovani rimasti feriti e ricoverati negli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico di Monserrato. (Rsc)