Rinnovabili: M5s, marcia indietro governo su aree idonee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2021 il governo Draghi, "sostenuto anche da Lega e Forza Italia, votò un provvedimento che finalmente semplificava le autorizzazioni sulle rinnovabili da installare in apposite 'aree idonee'. Un impianto normativo, con soluzioni spinte dal M5s, che avrebbe portato a uno sviluppo delle rinnovabili adeguato rispetto alla necessità dei tempi imposti dagli accordi internazionali, dalle direttive, dalle norme nazionali e dagli strumenti di pianificazione sul clima e l'energia adottati". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il coordinatore del comitato Transizione ecologica del Movimento cinque stelle, Gianni Pietro Girotto, che aggiunge: "Ora, invece, il governo, con Lega e FI che sconfessano se stesse, vuole fare marcia indietro, come risulta dai vincoli inseriti nello schema di decreto inviato alle Regioni, che penalizza fortemente la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sia fotovoltaica che eolica. Se approvato così com'è, il provvedimento in questione bloccherà investimenti per decine di miliardi di euro, la creazione di migliaia di posti di lavoro e l'abbassamento strutturale del costo delle bollette. E questo nonostante qualche giorno fa persino la Banca centrale europea abbia scritto nero su bianco che più veloce sarà la transizione meglio sarà per tutti. Ci troviamo, invece, nella paradossale situazione in cui si preferisce velocizzare le procedure per la realizzazione dei rigassificatori e ostacolare quelle per gli impianti rinnovabili. Con la benzina a 2 euro e il costo di gas ed elettricità quasi raddoppiato rispetto a prima della crisi, tutte le parti sociali chiedono con forza tali semplificazioni per potersi autoprodurre l'energia a costi minori. Lega e Forza Italia chiariscano se sono a favore del perseguimento dell'autonomia energetica o se preferiscono che l'Italia continui ad acquistare l'80 per cento dell'energia dall'estero".(Rin)