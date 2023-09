Governo: Patuanelli (M5s), un anno contro il Paese reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Superbonus cancellato, con conseguente crollo del Pil. Transizione 4.0 depotenziato, con conseguente crollo della produzione industriale. Sconti sulle accise cancellati, con conseguente caro carburanti. Totale inerzia per combattere il caro-vita, con conseguente esplosione del carrello della spesa". Lo scrive su Facebook, commentando un anno dell'esecutivo Meloni, il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. "Nessuna strategia politica ed economica per contrastare il caro mutui, con conseguente contrazione del mercato immobiliare. Fondo di garanzia per le Pmi depotenziato, con conseguente restrizione dei prestiti alle imprese che vogliono investire e innovare. Nessuna politica internazionale efficace per contrastare il fenomeno dell'immigrazione, con conseguente record assoluto di sbarchi. Dopo aver propagandato per anni il blocco navale. Reddito di cittadinanza depotenziato - continua ad elencare Patuanelli -, con conseguente contrazione della domanda interna e una macelleria sociale per risparmiare qualche milione di euro in favore della social card. Nessuna idea concreta su come muoversi in Unione europea, con una rivoluzione del Patto di stabilità alle porte che ci vede ai margini di ogni discussione. Anche se dicevano che era finita la pacchia. Il vettore aereo di bandiera ceduto ai tedeschi di Lufthansa, in barba a ogni tutela dell'interesse nazionale e, forse, anche in violazione delle regole europee sulla concorrenza. Uscita dagli accordi commerciali sulla Via della Seta, adducendo la scusa che Francia e Germania esportano più di noi. E quindi il governo pensa bene di perdere ulteriori quote in favore del resto dell'Ue. Ecco cos'è stato un anno di governo Meloni, un anno - conclude - contro il Paese reale. Un anno sfruttato per cercare di farsi accettare a prescindere dall'interesse nazionale e dai bisogni dei cittadini".(Rin)