Mobilità: Di Palma (Enac), surreale intervista Ad Ryanair su decreto voli

- Da segnalare la surreale intervista dell’Amministratore delegato di Ryanair, Michal O'Leary, che pur definendo l'Enac un soggetto clown che ha messo in piedi questa storia, sottolinea che la dinamica dei prezzi non permette al consumatore di averne conoscenza anticipata: ‘se l'aereo si riempie noi aumentiamo i prezzi, altrimenti li abbassiamo’”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma, nel corso dell’audizione sul decreto Asset nelle commissioni Ambiente e Industria del Senato. O’Leary, in occasione della presentazione dell’offerta invernale della compagnia aerea, aveva definito il decreto “basato su dati spazzatura”, etichettandolo come “stupido, idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe”. Di Palma durante l’audizione ha evidenziato che “per i cittadini delle isole e delle zone periferiche del paese, oppure nei momenti emergenziali, c'è la necessità di un intervento normativo, per evitare che alla fine ci sia una selezione ‘per censo’ nell'acquisto del biglietto”. (Rin)