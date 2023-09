Europee: Cattaneo (FI), orgogliosi di rappresentare valori e progetti Ppe in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo una legittima aspirazione, quella di portare il modello italiano anche a Bruxelles. In questo senso ci sono stati passaggi politici importanti: Antonio Tajani e Metsola sono stati eletti non con i voti dei socialisti ma con i voti di un centrodestra europeo. Oggi qualcuno dice che non c'è un'autosufficienza del centrodestra europeo, questo lo vedremo nelle urne, c'è ancora tempo". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vicecoordinatore nazionale del partito, a "Start", su Skytg24. "Al governo dell'Europa possono sedere tutti coloro che hanno un'accezione governativa, quindi sorrido quando sento dire che Salvini non possa farlo quando in Italia la Lega è uno dei partiti che più è stato al governo e guida le più importanti Regioni d'Italia - ha continuato il parlamentare -. C'è un tema vero, cioè che per noi sono irricevibili alcune alleanze nella sua famiglia europea ma questo attiene anche alle scelte che Salvini farà da qui alle elezioni europee. Ognuno farà la sua partita, noi siamo orgogliosi di rappresentare i colori del Partito popolare europeo in Italia, unici veri depositari di quei valori e di quei progetti". (Rin)