India: capo governo Bengala Occidentale in cerca di investimenti negli Emirati e in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mamata Banerjee, capo del governo statale del Bengala Occidentale, è partita oggi per un viaggio ufficiale di 12 giorni negli Emirati Arabi Uniti e in Spagna per promuovere investimenti nello Stato indiano. La leader politica, presidente dell’All India Trinamool Congress (Tmc), visiterà Dubai, Madrid e Barcellona. Il suo ritorno a Calcutta, la capitale statale, è previsto per il 23 settembre. Nelle tre città Banerjee avrà colloqui con imprenditori, in vista della settima edizione del Bengal Global Business Summit (Bgbs), che si terrà il 21 e 22 novembre a Calcutta. (Inn)